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Росія вимагає від США виключити країни Європи з переговорів про їхнє майбутнє

Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудді
В МЗС РФ заявили, що пропонують США переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, і що участь інших держав нібито позбавить їх сенсу.
Росія вимагає від США виключити країни Європи з переговорів про їхнє майбутнє Фото: з відкритих джерел
Про це заявив ТАСС заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда".
 
"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудді" – сказав Рябков.
 
Водночас, за його словами, такої ситуації, як у відносинах із США, ніколи не було. "Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки що, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів" – зазначив Рябков.
 
Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не вестимуть консультації з питання безпеки в Європі за відсутності партнерів з Євросоюзу.
 
Як раніше пояснювала ЄвроПравда, наполягання на переговорах виключно із США попри те, що угоду пропонується підписати також із усім НАТО - є одним з елементів, який гарантує Росії, що її пропозиція точно буде відкинута.
 
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18 12 2021 11:25
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