росія закриває повітряний простір над полігоном, що може свідчити про запуск балістичних ракет

Повітряний простір над полігоном буде закритий на два дні – 12 та 13 травня, з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр, де раніше здійснювали запуск ракети Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до нового запуску балістичних ракет.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на офіційний сайт NOTAMs.

Повітряний простір над полігоном буде закритий на два дні – 12 та 13 травня, з 06:00 до 16:00 за місцевим часом. Заборона поширюється на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цій зоні. Особливу увагу привертає зазначений діапазон висот, який буде закритий – від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Аналогічна заборона на польоти вже діяла у листопаді 2024 року перед запуском балістичної ракети по Дніпру. Тоді, 21 листопада, росія завдала ракетного удару по місту, використавши ракету, що за характеристиками відповідала міжконтинентальній балістичній. Пізніше владімір путін заявив, що удар був здійснений новітньою гіперзвуковою ракетою середньої дальності Орєшнік, яка, за його словами, була запущена в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні по українському оборонному підприємству Південмаш.

Нагадаємо, посольство США попереджає про можливий авіаудар по Україні найближчими днями.