росія заманює трудових мігрантів на окуповані території, щоб відправити багатьох на передову – Bloomberg

Такі трудові мігранти ризикують потрапити до в'язниці у своїх країнах.

росія покладається на тисячі часто недобросовісно завербованих робітників із сусідніх країн для "відновлювальних робіт" на тимчасово окупованих територіях України. Шукачів роботи, які приїжджають до рф із країн колишнього Радянського Союзу, відправляють на будівельні проекти в тимчасово окуповані регіони, але часом вони опиняються на ритті окопів або ж безпосередньо на фронті. Як наслідок, такі трудові мігранти ризикують порушити закони своїх країн, за що можуть потрапити до в'язниці.

Про це пише Bloomberg.

Президент рф владімір путін заявив, що росія витрачає понад трильйон рублів ($11 мільярдів) на рік на "відновлення" тимчасово окупованих територій України після того, як російське вторгнення залишило ці регіони в руїнах. Такі зусилля, що також є частиною стратегії зміцнення контролю над тимчасово окупованими територіями, вимагають припливу робочої сили, з дефіцитом якої росія вже зіштовхнулася.

Мігрантів приваблюють оголошення на російських сайтах, які пропонують роботу на будівництві за зарплату, значно вищу за середню по ринку. Наприклад, за будівельні роботи на тимчасово окупованих територіях сходу України можуть обіцяти до 350 тисяч рублів (майже чотири тисячі доларів) на місяць із проживанням, транспортом і медичним страхуванням. Натомість оператор верстата на заводі заробляє до двох тисяч доларів на місяць, що вже майже на 20% більше, ніж роком раніше, згідно з даними місцевої рекрутингової служби Superjob, оскільки конкуренція за працівників на тлі війни призвела до зростання заробітної плати.

російський адвокат і директор некомерційної правозахисної організації Tong Jahoni Валєнтіна Чупік розповіла Bloomberg News, що близько 50 мігрантів з якими вона працювала, добровільно поїхали на тимчасово окуповані території України, але "обіцяну зарплату їм не виплатили, а на зворотному шляху в росію їх не пустили". Чупік каже, що їй також відомо про багато випадків, коли громадян Узбекистану і Таджикистану обманом змушували працювати задарма, а потім відправляли рити окопи в зоні бойових дій.

Один із робітників, чоловік на ім'я Солех із Таджикистану, розповів, що його намагалися завербувати воювати проти України.

російські офіційні особи заявляють про відновлення або будівництво тисяч багатоквартирних будинків, а також сотень шкіл, музеїв, клінік і бібліотек на тимчасово окупованих територіях. путін назвав "відновлення" тимчасово окупованих територій "ключовим пріоритетом" і стверджував, що менш ніж за два роки там нібито було відремонтовано дві тисячі км доріг і близько 6 500 житлових та інших будівель.

Згідно з російською базою даних Bicotender, минулого року було проведено 47 тендерів на суму понад два мільярди рублів на проекти в Маріуполі, переважно на будівництво житлових та адміністративних будівель, а також на інфраструктурні роботи.

Багато компаній, що беруть участь у будівництві, мають контракти з Міністерством оборони рф, каже колишній військовий підрядник Сєргєй Храбрих, який зараз живе за межами росії. Через це робітники не можуть висувати претензії до компаній, які їх наймають.

Уся інформація про компанії, залучені до контрактів з Міністерством оборони росії, засекречена. Загальна кількість іноземців, які працюють або воюють на тимчасово окупованих територіях, ніколи не розголошувалася.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, за останній рік у кількох колишніх радянських республіках, включаючи Казахстан, білорусь, Узбекистан і Киргизстан, людей засудили до тюремного ув'язнення за участь у бойових діях на боці росії у війні проти України. Терміни ув'язнення коливаються від двох до десяти років.

Україна вважає злочинною участь у будь-якій діяльності на цих територіях, а не лише у бойових діях. Співпраця з окупаційними "адміністраціями" за гроші та участь у виселенні місцевих жителів може призвести до тюремного ув'язнення на батьківщині заробітчанина, кажуть юристи. Посольство України в Киргизстані минулого року попередило, що Київ вважає іноземців, які працюють на тимчасово окупованих територіях, такими, що співпрацюють з агресором.

Ті, хто приїжджає до рф у пошуках роботи, часто не знають законів, погано володіють російською мовою і не усвідомлюють, на що вони підписуються, сказав на умовах анонімності чоловік, який займається питанням міграції для громадян Узбекистану в москві.

"Це не змінює того факту, що вони є злочинцями. Вони злочинці, які опинилися в скрутному становищі”, - заявила юрист-правозахисник Чупік.