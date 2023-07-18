росія здійснила масову атаку на південь — Сили ППО збили 6 ракет і 25 дронів

У командуванні уточнили, що всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони

Уночі росіяни здійснили змішану атаку на південь України, випустивши в бік Одеси та Миколаєва шість ракет «Калібр» і понад 20 іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Уламки збитих ракет і вибухова хвиля пошкодили обʼєкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. У власному домі поранення отримав літній чоловік, його забрали до лікарні.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Також над Одещиною збили 21 безпілотник Shahed-136, а над Миколаївщиною — чотири.

У Миколаєві сталося влучання у промисловий обʼєкт, через що виникла пожежа. Минулося без постраждалих.