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ПОЛІТИКА

росія здійснила масову атаку на південь — Сили ППО збили 6 ракет і 25 дронів

18 липня 2023, 08:27
росія здійснила масову атаку на південь — Сили ППО збили 6 ракет і 25 дронів
джерело pravda
У командуванні уточнили, що всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони

Уночі росіяни здійснили змішану атаку на південь України, випустивши в бік Одеси та Миколаєва шість ракет «Калібр» і понад 20 іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". 

Уламки збитих ракет і вибухова хвиля пошкодили обʼєкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. У власному домі поранення отримав літній чоловік, його забрали до лікарні.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Також над Одещиною збили 21 безпілотник Shahed-136, а над Миколаївщиною — чотири.

У Миколаєві сталося влучання у промисловий обʼєкт, через що виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

атакавійна

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