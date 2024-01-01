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росія зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції – Bloomberg

01 січня 2024, 19:19
росія зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції – Bloomberg
Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку москви.

Імпорт сирої нафти в Індію з росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Після зростання до рекордного рівня у 2,15 мільйона барелів на день у травні імпорт нафти з росії коливався в бік зниження, різко знизившись у період з листопада до грудня до 1,48 мільйона барелів на день минулого місяця", - йдеться в матеріалі.

Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.

ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході рф, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.

Bloomberg пише, що торгівля нафтою сорту "Сокіл" між росією та Індією, найімовірніше, продовжиться.

"Три додаткових операції з перевалки вантажів "Сокіл" із судна на судно і три нових вантажі - NS "Антарктика", "Ягуар", "Східний проспект" - тепер вказують Індію як кінцевий пункт призначення", - пише видання.

За весь 2023 рік імпорт нафти Індії з росії збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,79 мільйона барелів на день, тоді як імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% до 908 000 барелів на день.

 

 

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