росіяни не зважають на великі втрати на фронті, бо восени буде нова мобілізація – ЦНС

Методи "м'ясних штурмів" використовуються росіянами практично уздовж всієї лінії фронту.

російські загарбники використовують для масованих штурмів українських позицій мобілізованих та увʼязнених і лише якщо їм вдається досягти якогось результату, тоді в бій відправляють кадрових військових.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Військове керівництво використовує практику застосування мобілізованих і в’язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів – застосовуються кадрові військові", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля, особовий склад окупантів не підготовлений у неукомплектований, але його всеодно кидають штурмувати українські позиції.

російське військове керівництво не зважає на великі втрати, адже восени запланована нова хвиля мобілізацію для поповнення втрат.