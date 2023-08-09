Матеріали:
Теми:

росіяни не зважають на великі втрати на фронті, бо восени буде нова мобілізація – ЦНС

09 серпня 2023, 10:29
росіяни не зважають на великі втрати на фронті, бо восени буде нова мобілізація – ЦНС
Джерело: lb.ua
Методи "м'ясних штурмів" використовуються росіянами практично уздовж всієї лінії фронту.

російські загарбники використовують для масованих штурмів українських позицій мобілізованих та увʼязнених і лише якщо їм вдається досягти якогось результату, тоді в бій відправляють кадрових військових.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Військове керівництво  використовує практику застосування мобілізованих і в’язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів – застосовуються кадрові військові", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля, особовий склад окупантів не підготовлений у неукомплектований, але його всеодно кидають штурмувати українські позиції.

російське військове керівництво не зважає на великі втрати, адже восени запланована нова хвиля мобілізацію для поповнення втрат.

 

мобілізація в рфвійна в Україніросія окупантивтрати рф

Останні матеріали

Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється