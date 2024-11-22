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російська армія може мати до десяти нових ракет – ГУР

22 листопада 2024, 16:49
російська армія може мати до десяти нових ракет – ГУР
Запуск міжконтинентальної ракети. Фото: twitter U.S. Dept of Defense
Після удару новітньої ракети були знайдені залишки телеметрії.

Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети, якої було атаковано місто Дніпро в четвер вночі, 21 листопада. 

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Укрінформ

Йдеться про дослідницько-бойове використання нового ракетного комплексу в бойових умовах. 

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум 10 ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на Булаві морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків, – заявив Скібіцький.

Генерал додав, що на місці прильоту балістичної ракети були знайдені її уламки і залишки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети і всіх її систем - мова йде про дослідницько-бойове використання нового ракетного комплексу в бойових умовах.

На думку Скібіцького, в 2018-2019 роках армія рф почала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася Кєдр РВ. Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 Ярс – ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФ.

Вперше випробувавши ракету в 2021 року з космодрому Плесецьк.

Розробка ракетного комплексу Кєдр здійснювалася на основі ракетного комплексу Рубєж, однак, за словами Скібіцького, у росіян "щось пішло не так", і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала Орєшнік.

"Це, по суті, складова частина Кєдра, тому що Кєдр передбачав створення нової ракети на заміну Ярсу як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота Орєшнік передбачала створення мобільного порту, який би не привʼязувався до шахти" – пояснив військовий.

Скібіцький каже, що програма Орєшнік повинна була бути завершена у жовтні 2024 року.

"Таким чином, пуск ракети у рамках програми Орєшник – це однозначно ми розуміємо, що це Кєдр… Вони провели випробування у жовтні 2023 року на Капустіному Ярі, вони провели випробування у червні 2024 року, і уже за результатами ми маємо дослідницької-бойове випробовування по нашій території", - підсумував генерал. 

На його лумку, росіяни удосконалили ракету Ярс під застосування на середню дальність.

 
Росіяракети

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