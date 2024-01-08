російська радіоелектронна боротьба проти українських технологій – FT

Україна періодично знаходить слабкі місця в системах РЕБ і протиповітряної оборони росії.

росія дедалі активніше застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб збити з курсу українські високоточні боєприпаси, надані Заходом, зокрема ракети HIMARS та артилерійські снаряди Excalibur. Крім того, рф імітує запуски ракет і БПЛА, щоб виявити українську ППО.

Про це йдеться у статті Financial Times, яка описує "запекле" протистоянні України та росії у радіоелектронній боротьбі, де окупаційні війська мають ширші можливості.

"Рекордна кількість повітряних атак росії по Україні протягом новорічного періоду підкреслила боротьбу Києва за посилення технологій радіоелектронної боротьби задля того, щоб глушити та збивати з курсу ворожі безпілотники та керовані ракети", — йдеться в публікації.

І хоча москва зберігає перевагу в засобах РЕБ, оскільки зосередилася на цих можливостях ще до початку свого повномасштабного вторгнення в Україну, нині українські військові намагаються надолужити це відставання, пише FT.

Автор матеріалу нагадує про "десятки тисяч дронів", які щомісяця використовують Україна та росія, а також про поширеність FVP-дронів на фронті. "Останнім часом росіяни виробляють [їх] так багато, що це стає величезною загрозою", — відзначає полковник Іван Павленко, начальник управління РЕБ та кібербезпеки Генерального штабу України. Саме тому, за його словами, ефективні засоби РЕБ стають критично важливими, на чому раніше наголошував у своїй програмній статті і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Павленко закликав союзників України надати більше можливостей, які можуть придушити або зашкодити системами супутникового наведення (GNSS) російських керованих ракет і безпілотників.

FT підкреслює, що росія "дедалі активніше розгортає засоби РЕБ", щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, які Захід надає Україні, такі як ракети HIMARS і артилерійські снаряди Excalibur. За словами Павленка, москва також використовує свої засоби РЕБ, щоб імітувати запуски ракет і безпілотників, аби ввести в оману українську протиповітряну оборону та визначити місце розташування засобів ППО.

Без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для з координованих з БПЛА ударів російської артилерії, атак дронів-камікадзе і скидів бомб з дронів.

І росія, і Україна зберегли потужний досвід науково-дослідницьких розробок для створення засобів РЕБ, однак російський уряд інвестував значні кошти в новій комплекси протягом більше ніж десяти років, тож нині має перевагу.

"Електронна боротьба є надзвичайно важливою частиною сучасних операцій, і росіяни мають значну перевагу в ній протягом усієї війни, що стало постійною проблемою для України", — каже Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень США (RUSI).

Так, російська система Поле-21 може бути розміщена на землі, на вежах або встановлена на транспортних засобах і створювати поле глушіння на площі 150 км, нагадує FT. Іншим комплексом є Мурманськ, який використовує величезні висувні 32-метрові антенні вежі, встановлені на бронемашинах.

"Проблема полягає в тому, що росіяни можуть розмістити системи радіоелектронної боротьби на більшій частині ділянок фронту, аж до рівня взводу в деяких випадках, коли йдеться про такі системи, як Поле-21", — пояснює Уотлінг.

Однак, як нагадує FT Україна періодично знаходить слабкі місця в системах РЕБ і протиповітряної оборони росії. Саме тому українським безпілотникам вдається завдавати ударів вглиб російської території, вражаючи авіабази, склади та інші цілі.

Українська система Буковель, яку можна встановлювати на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їхні системи передачу даних і може блокувати супутникові системи наведення, зокрема російський Глонасс. Визнавши ефективність цієї системи, українські військові закликають виготовити набагато більше одиниць таких комплексів.

А нова українська система під назвою Покрова, за деякими даними, може протидіяти ракетам, блокуючи систему їхнього наведення.

Крім того, українські системи РЕБ використовувалися для захоплення цінних російських БПЛА, таких як Орлан, а також змушували інші безпілотники повернутися назад у росію, наводить приклади представник Генерального штабу України Іван Павленко.

Він нагадує, що західні винищувачі F-16, яких чекає Україна, вкрай важливо оснастити сучасними системами РЕБ, додавши, а тому Київ працює з союзниками над цим запитом.

Раніше ми писали: Як винищувачі F-16 змінять тактику ЗСУ на кримському фронті.