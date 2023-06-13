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російська влада проводить жорсткі фільтраційні заходи в Бєлгородській області – ГУР МО

13 червня 2023, 15:37
російська влада проводить жорсткі фільтраційні заходи в Бєлгородській області – ГУР МО
Фото: zona.media
Відповідні дії рф посилюють невдоволення серед місцевих.

У Бєлгородській області триває збройна боротьба громадян росії проти режиму путіна, а з населенням регіону держава-агресорка проводить жорстокі фільтраційні заходи.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова.

Силовики й працівники ФСБ рф масово звинувачують місцеве населення в нелояльності – ледь не в зраді, перевіряють на предмет зв’язків із повстанцями – російським добровольчим корпусом  та легіоном “Свобода росії”, – повідомив представник української розвідки.

За його словами, відповідні дії рф посилюють невдоволення серед місцевих мешканців Бєлгородської області та розширюють базу підтримки російських повстанців.

РДК та “Свобода росії” достатньо автономні та медійно активні. Тому усі охочі долучитись можуть напряму звертатися до цих підрозділів. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму путіна. А щодо небезпек для України та певної контррозвідувальних заходів, то вони, звісно, проводяться”, – розповів Андрій Юсов.

Також він зазначив, що Україна підтримує всіх людей доброї волі, які засуджують ганебну війну росії, шанують міжнародне право і український суверенітет, але участі у бойових діях на території росії Україна не веде.

Українські сили безпеки і оборони зосереджені на звільненні власних територій. Те, що відбувається “за порєбріком” – це справа росіян”, – наголосив Андрій Юсов.

 

табірвійна в Україніросія окупанти

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