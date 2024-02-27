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ПОЛІТИКА

російське шпигунство виходить на новий рівень: норвезькі розвідувальні агентства розкривають інноваційні методи збору розвідданих

27 лютого 2024, 20:11
російське шпигунство виходить на новий рівень: норвезькі розвідувальні агентства розкривають інноваційні методи збору розвідданих
Фото: Ukrinform
росія активізувала шпигунство, в якому беруть участь люди, що працюють під глибоким прикриттям і видають себе за звичайних членів суспільства.

Розвідувальні служби Норвегії опублікували щорічні звіти, і усі три документи розповідають про новаторські способи, за допомогою яких росія і Китай, а також Іран і Північна Корея збирають розвіддані тепер, коли звичайний шлях через посольства став для них набагато складнішим. Норвезькі агентства висвітлюють широкий спектр шпигунської діяльності — від цивільних моряків, які проводять розвідку морських об'єктів, до таємних агентів, які шпигують за всіма аспектами повсякденного життя. І ці звіти корисно читати далеко за межами Норвегії.

Про це повідомляє Politico.

Новаторські спроби шпигунства, по суті, є парадоксальним результатом західних санкцій проти росії. Передбачалося, що обмеження завадять російській розвідці. Натомість москва активізувала шпигунство, в якому беруть участь люди, що працюють під глибоким прикриттям і видають себе за звичайних членів суспільства.

Таких агентів, зрозуміло, набагато складніше виявити й відстежити, оскільки, на відміну від співробітників розвідки під офіційним прикриттям, їм не потрібні дипломатичні візи. Ба більше, від них взагалі можуть не вимагати жодних віз — вони можуть бути навіть місцевими громадянами або видавати себе за таких.

Мова йде не лише про росію. Китайські спецслужби теж використовують людей, які мають законні підстави перебувати в Норвегії, Фінляндії або будь-якій іншій західній країні.

Іран також має великі інтереси, хоча, як видається, він зосереджений на отриманні доступу до передових технологій, розроблених в університетах і науково-дослідних лабораторіях. Зрозуміло, мета Тегерана — використовувати ці технології у військових цілях. За даними Служби безпеки поліції Норвегії, Північна Корея також здійснює кібервторгнення до Норвегії, щоб отримати доступ до передових досліджень (і, в типово північнокорейській манері, щоб вкрасти гроші).

"росія протягом кількох років складала карту найважливішої нафтогазової інфраструктури Норвегії. Таке картографування триває як у фізичному, так і в цифровому просторі. Ці знання можуть виявитися важливими в конфліктній ситуації", — зазначає військова розвідка Норвегії.

Постійну увагу приділяють також і підводним кабелям зв'язку. Їхнє розташування загальновідоме, вони нанесені на карти, якими користуються рибалки та всі інші, але в реальності окремі кабелі важко знайти, оскільки вони можуть трохи зміститися в той чи інший бік на морському дні. На цьому тлі, мабуть, не дивно, що російські військові та цивільні судна неодноразово швартувалися біля берегів Ірландії, у водах якої зосереджена велика кількість підводних кабелів, що з'єднують Північну Європу та Східне узбережжя США.

"Шпигунство, яке ведеться проти нас сьогодні, є всеосяжним за своїми амбіціями, методами та використовуваними інструментами. Хоча звіти трьох норвезьких агентств, природно, стосуються Норвегії, їхні висновки застосовні до всіх західних країн", — підсумувало видання Politico.

шпигунстворф тероризм

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