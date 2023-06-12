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ПОЛІТИКА

російські окупанти можуть готувати новий теракт, результатом якого стане штучна техногенна катастрофа – розвідка

12 червня 2023, 15:06
російські окупанти можуть готувати новий теракт, результатом якого стане штучна техногенна катастрофа – розвідка
Джерело: volynnews
Окупанти мінують завод "Кримський титан" в Армянську. У випадку вибуху аміачна хмара накриє прилеглі райони за півгодини.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що через підрив Каховської ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Згідно з даними ГУР, відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку завода.

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються окупанти, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

Так, на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години.

Таким чином, під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.

ГУР також повідомило, що росіяни готують до евакуації представників окупаційної адміністрації та місцеве населення з Армянську.

До російської окупації завод "Кримський титан" був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Підприємство розташоване поблизу міста Армянськ на Перекопському перешийку, який з'єднує Крим із материковою частиною України.

Зазначимо, що в серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" вже ставалася аварія та викид небезпечних речовин. Тоді росіяни припинили роботу підприємства, але вже у жовтні відновили її. Пізніше жителі Криму та півдня України скаржилися на нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити завод.

Раніше повідомлялось, що росія за рік суттєво збільшила свій ядерний арсенал.

Кримський титантерактокупанти

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