російські війська не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку – ISW

Аналітики посилаються на речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку.

Нещодавнє просування російських військ на Покровському напрямку, ймовірно, спонукало українські сили відступити з деяких позицій на південний схід від Покровська, і російські сили не змогли досягти своєї ймовірної мети – тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Про це у своєму звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолоковані кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту. ISW вважає, що це підтверджує російські заяви про те, що російські війська раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в районі", – йдеться у звіті.