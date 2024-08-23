російські війська не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку – ISW
23 серпня 2024, 12:57
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики посилаються на речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку.
Нещодавнє просування російських військ на Покровському напрямку, ймовірно, спонукало українські сили відступити з деяких позицій на південний схід від Покровська, і російські сили не змогли досягти своєї ймовірної мети – тактичного оточення українських сил у цьому районі.
Про це у своєму звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
"Геолоковані кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту. ISW вважає, що це підтверджує російські заяви про те, що російські війська раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в районі", – йдеться у звіті.
"Проте недавнє російське просування на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил. російські війська, ймовірно, мали на меті наступ на захід від Карлівського водосховища, від Яснобродівки і Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти цього", – додали аналітики.
Проте, за даними ISW, останніми тижнями російські війська оточили українські сили, коли вони просувалися до автомагістралі Е-50 (Донецьк-Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українських військових до відступу.
Аналітики посилаються на речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який 22 серпня визнав, що наступ росії спонукав українські сили до відходу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українському особовому складу.
При цьому в ISW кажуть, що не спостерігали поширених повідомлень про хаотичне відведення українських сил на Покровському напрямку, а відсутність швидких тактичних успіхів росії в цьому районі свідчить про те, що українським силам вдалося відійти з оточених позицій протягом останніх тижнів.
"ISW також не помітив широкого поширення інформації про оточення й знищення російськими військами українських військових на позиціях на південний схід від Покровська протягом останніх тижнів, а попередні розмови серед російських воєнних блогерів про можливе тактичне оточення в цьому районі вщухли", – йдеться в повідомленні.