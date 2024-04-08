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російський добровольчий корпус заявив про завершення гарячої фази операції на території рф

08 квітня 2024, 09:53
російський добровольчий корпус заявив про завершення гарячої фази операції на території рф
На території росії продовжують діяти ДРГ та "сплячі осередки".

У "російському добровольчому корпусі", до якого входять громадяни рф, що воюють із режимом путіна, повідомили про завершення гарячої фази обмеженої військової операції на території держави-агресорки.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі РДК.

У цьому повідомленні російські добровольці вшанували пам’ять одного зі своїх загиблих товаришів Сергія "Терена" Попова, який був одним із тих, хто облаштовував базу РДК.

Окрім участі в рейді на територію рф, "Терен" був учасником операції з утримання "дороги життя" на авдіївському напрямку. Тут він разом із новобранцями РДК дав бій російським спецпризначенцям.

У РДК наголосили, що закінчення "гарячої фази" їхнього рейду не означає, що путінські солдати на території держави-агресорки можуть зітхнути з полегшенням, оскільки "ДРГ та сплячі осередки залишаються в регіоні".

Нагадаємо, підрозділи легіону "Свобода росії", РДК і "Сибірського батальйону", до яких входять громадяни росії, 12 березня перетнули кордон рф. російські добровольці розповіли про перші успіхи та донедавна продовжували свій рейд, вступаючи в бої з путінською армією.

війна в Україніросія окупантиРДК

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