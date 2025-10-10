російський диктатор прокоментував домовленості з Трампом щодо України

путін заявив, що між ним і президентом США Дональдом Трампом нібито існує спільне розуміння того, як завершити війну в Україні.

російський диктатор також повідомив про успішні випробування нової зброї та пообіцяв посилити ППО, якщо Україні передадуть ракети Tomahawk.

Президент росії владімір путін заявив, що між ним і президентом США Дональдом Трампом нібито існує спільне розуміння того, як завершити війну в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту глав країн СНД у Душанбе, повідомляє пропагандистський ресурс "РИА Новости".

путін розповів, що росія може найближчим часом оголосити про нову зброю, випробування якої, за його словами, проходять успішно. Крім того, російський диктатор заявив, що відповіддю на передачу Україні крилатих ракет Tomahawkстане посилення систем ППО рф.

путін також висловив думку, що Трамп "щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні", і додав, що росія та США "залишаються в межах домовленостей на Алясці". російський диктатор прокоментував вручення Нобелівської премії миру, заявивши, що іноді її отримували ті, хто "нічого не зробив для миру".