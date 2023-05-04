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ПОЛІТИКА

російський мільярдер Тімченко оскаржує рішення Європейського Союзу про введення проти нього санкцій – Bloomberg

04 травня 2023, 12:36
російський мільярдер Тімченко оскаржує рішення Європейського Союзу про введення проти нього санкцій – Bloomberg
Джерело:radiosvoboda
російський мільярдер і його дружина подали апеляцію на рішення суду першої інстанції.

російський мільярдер Геннадій Тімченко оскаржує рішення Європейського Союзу про введення проти нього санкцій, заявивши, що його тісне знайомство із президентом владіміром путіним не означає, що він є союзником у війні в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тімченко та його дружина звернулись до суду другої інстанції з апеляціями, в яких стверджують, що включення їх до єврпейького списку санкцій не мають доказів і мають бути скасовані. 

"Хоча це правда, що Геннадій Тімченко давно знайомий з путіним, ми заперечуємо проти того, щоб вважати його довіреною особою", — заявив адвокат багатія Стефан Боніфассі в Генеральному суді ЄС. 

Він також відкинув заяви ЄС про те, що Тімченко здійснює внесок в російську економіку через свої зв’язки в інвестиційній компанії Volga Group і банку "Росія".

ЄС запровадив санкції проти майже 1500 осіб та 207 юридичних осіб після агресії росії проти України, починаючи з анексії Криму в 2014 році та після вторгнення в Україну в лютому минулого року. Десятки російських мільярдерів та членів їхніх родин кинулись до судів блоку в Люксембурзі, намагаючись домогтися вилучення зі списку та розморозки своїх коштів. 

Тімченко оскаржує рішення ЄС від лютого 2022 року про включення його до списку санкцій, що передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд. 

Одним з аргументів ЄС є те, що Тімченко володіє пакетом акцій банку "Росія", "особистого банку високопосадовців російської федерації", який відкрив філії в Криму та Севастополі після анексії Криму росією в 2014 році. 

"Нам весь час кажуть, що це банк для високопоставлених російських чиновників, але жодних доказів цьому не надано", — заявив адвокат росіянина.

Марі-Сесіль Каділяк, юристка Ради ЄС, у свою чергу заявила, що сукупність усіх доказів доводить, що Тімченко "надає матеріальну та фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму та дестабілізацію в Україні, зокрема владімру путіну, та іншим, хто отримав вигоду від цього рішення".

Тімченко є найбагатшим росіянином, сім'я якого перебуває під санкціями США.

У грудні повідомлялось, що Геннадій Тімченко вимагає від Європейського союзу компенсації у розмірі 1 млн євро (988 000 швейцарських франків) за нібито завдану санкціями "нематеріальну шкоду". Бізнесмен так само стверджував, що його помилково зарахували до ближнього кола президента росії владіміра путіна. Окрім Геннадія Тімченка, позивачами виступили колишній власник ФК "Челсі" Роман Абрамовіч та голова фінансової групи "Альфа-Груп" Михайло Фрідман.

За даними російських розслідувачів, мільярдер та друг владіміра путіна Геннадій Тімченко має тісні стосунки з колишнім командувачем російської окупаційної армії в Україні Сєргєєм Суровікіним. Суровікін свого часу допоміг Тімченку заволодіти прибутковими джерелами фосфатів у Сирії. За це фірма дружини Суровікіна Анни отримувала великі гроші.

ЄСсанкціі проти росіїолігархи рф

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