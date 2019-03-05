Російський олігарх Дерипаска заплатив британському лорду до п'яти млн за зняття санкцій США, - Bloomberg

Лорд Бейкер працював над створенням угоди між Мінфіном США та Дерипаскою, в межах якої американський уряд погодився зняти санкції з компанії російського олігарха взамін на його відхід від управління En+

Член британської палати лордів Ґреґ Бейкер отримав від 3,9 мільйона до 5,2 мільйона доларів бонусів від компанії En+ російського олігарха Олега Дерипаски за свою лобістську роботу зі зняття з неї санкцій США.

Зокрема лорд Бейкер працював над створенням угоди між Мінфіном США та Дерипаскою, в межах якої американський уряд погодився зняти санкції з компанії російського олігарха взамін на його відхід від управління En+, яка володіє алюмінієвим бізнесом Дерипаски. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Bloomberg.

В офіційній звітності російської компанії вказано, що минулого року вона заплатила 16 мільйонів доларів бонусів, з яких 1,8 мільйона доларів - не "керівному менеджерському складу". Однак у Bloomberg зазначають, що "бонус" Бейкера у цю звітність не потрапив, оскільки його виплатили уже після зняття санкцій у 2019 році.

Раніше автомобілебудівна компанія "ГАЗ", що належить наближеному до Кремля російському олігарху Олегу Дерипасці, звернулась до російського уряду з проханням про фінансову допомогу у розмірі близько 30 мільярдів рублів (468 мільйонів доларів) через збитки, які там зазнали внаслідок американських санкцій.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США, які очолили комітети Конгресу після перемоги на виборах восени 2018 року, вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Також влада США в рамках чинних санкцій заморозила американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски, зокрема належні йому будинки у Вашингтоні і Нью-Йорку.

У квітні 2018 року компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.