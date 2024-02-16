росію можна перемогти, знищуючи щонайменше 4500 БМП на рік і роблячи це без допомоги США – Forbes

росія виготовляє приблизно 4500 бронемашин на рік для своєї майже 500 тисячної армії, яка воює в Україні.

Про це свідчить нове дослідження, проведене Королівським інститутом об'єднаних служб у Лондоні, пише Forbes

За даними аналітиків інституту, 80% цієї техніки - стара, знята зі зберігання або відремонтована.

Проте запаси росії рано чи пізно закінчаться.

Враховуючи усе це, ЗСУ повинні протриматися і виснажувати російські сили ще два роки, але зробити це без допомоги союзників буде дуже складно.

"Кількість систем, що знаходяться на зберіганні, означає, що, хоча росія зможе підтримувати стабільний обсяг виробництва до 2024 року, до 2025 року вона почне виявляти, що транспортні засоби вимагають більш глибокого ремонту. До 2026 року велика частина наявних запасів буде вичерпана", - вважають в Королівському інституті об'єднаних служб.

Висновки Інституту узгоджуються з висновками недавнього звіту Міністерства оборони Естонії.

Аналітики з відкритих джерел вивчають супутникові знімки для підрахунку діючої та знищеної техніки, а також тої, що знаходяться на зберіганні. Вони фіксують тенденції, які вказують на те, що російські запаси можуть вичерпатися в 2025 чи 2026 році.

"Звичайно, росія може направити більше ресурсів на виробництво нової техніки, але виробництво з нуля набагато більш трудомістке і ресурсовитратне. Для росіян істотне поліпшення якості продукції в умовах міжнародних санкцій, швидше за все, нереально навіть в середньостроковій перспективі, відзначали в Міністерстві оборони Естонії", - написано в матеріалі.

Тому аналітики вважають, що в в короткостроковій перспективі російський ВПК, швидше за все, не зможе істотно розширити виробництво нової броньованої техніки.

"Старі військові резерви вичерпаються не раніше, ніж через пару років... Україна може прагнути пережити Росію. Але українська промисловість набагато більш обмежена, ніж російська, тому Україна більше залежить від своїх союзників. Все це означає, що Україна може виграти виснажливу війну на виснаження, але тільки за допомогою", - повідомляє Forbes.