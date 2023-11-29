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ПОЛІТИКА

росію уперше не взяли до виконавчої ради Організації зі заборони хімічної зброї

29 листопада 2023, 17:39
росію уперше не взяли до виконавчої ради Організації зі заборони хімічної зброї
Стоп росія
Поточний склад Ради, куди ще входить росія, дійсний до травня.

росію вперше в історії не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Водночас на період з 2024 до 2026 обрали Польщу, Литву та Україну.

"Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ. Я вдячний усім країнам, які погодили наші кандидатури, та не підтримали обрання росії. Менш ніж за місяць росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється" — додав президент.

Організація з заборони хімічної зброї – виконавчий орган Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона набула чинності в 1997 році. ОЗХЗ працює над досягненням миру, вільного від хімічної зброї. До її складу входять понад 190 країн, а виконавча рада складається з 41 країни, які обираються Конференцією держав-учасниць і змінюються кожні два роки. Для обрання враховуються принцип справедливого географічного розподілу, важливість хімічної промисловості, політичних інтересів та інтересів безпеки. Поточний склад Ради, куди ще входить росія, дійсний до травня.

Також росію уперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН.

хімічна зброярф тероризмвиконавча рада

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