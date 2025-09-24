Розвідка знову зламала сервери окупаційної влади Криму

Викрито листування Аксьонова

Українська розвідка знову отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За даними джерел, в результаті операції вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних. Серед них - службове листування так званого "главы Крыма" Сергія Аксьонова, а також робоча документація і переписка між міністерствами та службами окупаційного "Уряду Криму".

"Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - зазначило джерело.

Зокрема, йдеться про списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на територію Криму та росії. У документах містяться анкетні дані дітей, відомості про опікунів, місця проживання та навчання. Отримана інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів.