Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рубіо назвав імовірного наступника Трампа на президентських виборах у США

06 жовтня 2025, 09:09
Рубіо назвав імовірного наступника Трампа на президентських виборах у США
x.com/marcorubio
У держсекретаря США запитали, чи піде він на вибори у 2028 році.

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив, хто стане наступним кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Про це він заявив в інтерв'ю для Fox News.

Під час бесіди ведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливого наступника свого руху MAGA (Make American great again).

У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи піде він на вибори у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент (США Джей Ді Венс - ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", - заявив Рубіо.

Також він додав, що у них чудова команда і всі вони працюють на президента.

Напередодні запитання ведуча зазначила, що за словами низки джерел, робота Рубіо - це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями або здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи і роботи Трампа.

"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя - це те, що люди іноді плутають. Наша робота - реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він (Трамп - ред.), людина, яку обрали американці", - резюмував Марко Рубіо.

вибориСШАДжей Ді ВенсМарко Рубіо

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється