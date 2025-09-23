Рубіо пояснив позицію США щодо санкцій проти росії та критику ООН

Його коментарі пролунали на фоні заяв НАТО про масштаби російської загрози та останні безвідповідальні дії російських військ.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон наразі не запроваджує найжорсткіших санкцій проти росії, але не виключив їх введення у майбутньому.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Рубіо, запровадження суворих антиросійських обмежень може зменшити здатність США виступати посередником у мирних переговорах між Україною та рф:

"В ту мить, коли ми введемо жорсткі санкції та інші обмеження, наша здатність діяти посередником у досягненні миру буде зменшена", — пояснив держсекретар.

Водночас Рубіо визнав, що у певний момент США, ймовірно, доведеться вдатися до більш суворих санкцій. Він також закликав країни ЄС посилити тиск на москву, критикуючи тих європейських партнерів, які продовжують купувати російські енергоносії, назвавши це "абсурдом".

"Деякі країни просять США впровадити більше санкцій, але є держави в Європі, які роблять недостатньо, тому, думаю, вони мають діяти активніше", — наголосив Рубіо.

Його коментарі пролунали на фоні заяв НАТО про масштаби російської загрози та останні безвідповідальні дії російських військ. Сьогодні пізніше очікується виступ президента США Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН, під час якого він планує критикувати організацію за бездіяльність у завершенні воєн, зокрема в Україні.

Рубіо зазначив, що війна росії проти України триває, а ООН "жодної ролі не відіграє". Крім того, організація не втручається у конфлікт між Ізраїлем та Хамас, а також у кризу в Гаїті, де країна перебуває під контролем банд. За словами держсекретаря, Китай може блокувати ефективність дій ООН, через що організація не виконує своєї основної функції.

"Президент збирається кинути виклик ООН — віднайти її значення, мету і корисність як організації, бо зараз вона, схоже, не виконує своєї роботи, зате добре вміє витрачати великі гроші", — додав Рубіо.

Таким чином, США одночасно демонструють готовність до подальшого тиску на москву через санкції та критикують міжнародні структури за відсутність ефективної реакції на глобальні конфлікти.