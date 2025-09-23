Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рубіо пояснив позицію США щодо санкцій проти росії та критику ООН

23 вересня 2025, 16:31
Рубіо пояснив позицію США щодо санкцій проти росії та критику ООН
x.com/marcorubio
Його коментарі пролунали на фоні заяв НАТО про масштаби російської загрози та останні безвідповідальні дії російських військ.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон наразі не запроваджує найжорсткіших санкцій проти росії, але не виключив їх введення у майбутньому.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Рубіо, запровадження суворих антиросійських обмежень може зменшити здатність США виступати посередником у мирних переговорах між Україною та рф:

"В ту мить, коли ми введемо жорсткі санкції та інші обмеження, наша здатність діяти посередником у досягненні миру буде зменшена", — пояснив держсекретар.

Водночас Рубіо визнав, що у певний момент США, ймовірно, доведеться вдатися до більш суворих санкцій. Він також закликав країни ЄС посилити тиск на москву, критикуючи тих європейських партнерів, які продовжують купувати російські енергоносії, назвавши це "абсурдом".

"Деякі країни просять США впровадити більше санкцій, але є держави в Європі, які роблять недостатньо, тому, думаю, вони мають діяти активніше", — наголосив Рубіо.

Його коментарі пролунали на фоні заяв НАТО про масштаби російської загрози та останні безвідповідальні дії російських військ. Сьогодні пізніше очікується виступ президента США Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН, під час якого він планує критикувати організацію за бездіяльність у завершенні воєн, зокрема в Україні.

Рубіо зазначив, що війна росії проти України триває, а ООН "жодної ролі не відіграє". Крім того, організація не втручається у конфлікт між Ізраїлем та Хамас, а також у кризу в Гаїті, де країна перебуває під контролем банд. За словами держсекретаря, Китай може блокувати ефективність дій ООН, через що організація не виконує своєї основної функції.

"Президент збирається кинути виклик ООН — віднайти її значення, мету і корисність як організації, бо зараз вона, схоже, не виконує своєї роботи, зате добре вміє витрачати великі гроші", — додав Рубіо.

Таким чином, США одночасно демонструють готовність до подальшого тиску на москву через санкції та критикують міжнародні структури за відсутність ефективної реакції на глобальні конфлікти.

Марко РубіоДональд Трампсанкціі проти росіївійна в УкраїніООН

Останні матеріали

НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється