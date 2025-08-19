Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо: Україна та росія повинні піти на поступки заради миру

19 серпня 2025, 09:19
Wikipedia
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та росія будуть змушені піти на взаємні поступки для укладення мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, у будь-яких переговорах, спрямованих на завершення війни, обидві сторони не лише отримують, а й втрачають.

"По суті, одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки. Єдині війни, які не закінчуються таким чином, це ті, що передбачають беззастережну капітуляцію, і ми не побачимо цього в цьому конфлікті", – наголосив Рубіо.

Він додав, що після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, де він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, готується саміт із владіміром путіним. Після цього очікується тристороння зустріч за участю Трампа, де планується підписання угоди про припинення війни.

Окрім цього, Рубіо повідомив про зміну підходу США до військової допомоги Україні.

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо їй грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО", – зазначив він, додавши, що це відрізняється від політики адміністрації Байдена.

Водночас держсекретар підкреслив, що після завершення конфлікту Україна матиме право укладати угоди про безпеку з будь-якими країнами світу – не лише з США чи членами НАТО.

"Це право суверенної держави. Так само, як США мають альянси з Південною Кореєю та Японією, Україна також зможе укладати подібні угоди. Навіть російська сторона, під тиском чи за пропозицією президента Трампа, вперше це визнала", – сказав він.

Рубіо підкреслив, що США нині координують із європейськими та неєвропейськими союзниками створення системи гарантій безпеки для України. На його думку, найсильнішою гарантією для Києва залишається потужна армія.

За підсумками зустрічі в Білому домі 18 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки для України розроблять європейські союзники в координації зі США.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки", - написав Дональд Трамп.

війнаДональд Трамппереговоридопомога УкраїніВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

