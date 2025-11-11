Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну

11 листопада 2025, 11:53
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну
Фото: zn.ua
Зафіксовано падіння дрона біля кордону.
У ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.
 
Про це повідомляє міністерство оборони Румунії.
 
За даними відомства, радарами було зафіксовано рух групи безпілотників у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.
 
У північній частині повіту Тульча вночі також було активовано систему оповіщення населення, адже на українському боці Дунаю зафіксували "велику кількість вибухів".
 
"О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано вранці", - повідомили у Міноборони Румунії.
РумуніядрониППОвійна в Україніросія окупанти

