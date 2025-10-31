Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Румунія вперше прокоментувала вивід американських військ

31 жовтня 2025, 15:55
Румунія вперше прокоментувала вивід американських військ
Фото: @GeoffPyatt
Їх замінять солдати НАТО.
Після виводу американських військ свою присутність у Румунії посилять війська НАТО.
 
Про це сказала міністерка закордонних справ країни Оана Цою, пише Digi24.
 
Вона заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та обладнання.
 
За її словами, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності Румунії з фокусом на протиповітряну оборону.
 
"До кінця цього року та наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія зазнає прямої загрози", – розповіла глава МЗС.
 
Як зазначило видання, це перша реакція влади Румунії на рішення США вивести війська з Румунії. Заява пролунала після того, як американські війська частково залишили Румунію. У межах двостороннього партнерства у Румунії на ротаційній основі перебували близько 1000 солдат США. Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічне партнерство між Румунією та Сполученими Штатами.
Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється