Румунія вперше прокоментувала вивід американських військ

Їх замінять солдати НАТО.

Після виводу американських військ свою присутність у Румунії посилять війська НАТО.

Про це сказала міністерка закордонних справ країни Оана Цою, пише Digi24.

Вона заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та обладнання.

За її словами, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності Румунії з фокусом на протиповітряну оборону.

"До кінця цього року та наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія зазнає прямої загрози", – розповіла глава МЗС.

Як зазначило видання, це перша реакція влади Румунії на рішення США вивести війська з Румунії. Заява пролунала після того, як американські війська частково залишили Румунію. У межах двостороннього партнерства у Румунії на ротаційній основі перебували близько 1000 солдат США. Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічне партнерство між Румунією та Сполученими Штатами.