Румунські прикордонники 3,5 години тримали Чубарова в аеропорту без паспорта

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що по прильоту в Бухарест румунські прикордонники вилучили в нього паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували в трансферній зоні аеропорту.

"І це при тому, що однією з цілей мого і моїх колег візиту до Румунії є заплановані на сьогодні зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму і мілітаризації півострова і Чорного моря", - зазначив Чубаров, передає LB.ua.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що оперативне втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 очікування вирішити ситуацію і близько 07:00 він уже був у готелі, щоб о 09:30 почати виконувати програму візиту.

Він також зазначив: те, що трапилося, буде причиною звернення посольства України в Румунії до відповідних органів з метою пояснити чіткі причини цього затримання.

При цьому Чубаров висловив переконання: ситуація пов'язана з тим, що з 2015 року його оголошено в розшук у РФ, а з 2016-го Росія оголосила його в міжнародний розшук.

"З моменту тимчасової окупації Криму Російською Федерацією я і мої колеги абсолютно виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизію. На територіях цих країн російські спецслужби де-факто мають право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їхнього громадянства... Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, що постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.