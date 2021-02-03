Ринок Японії відкритий для молочної продукції з України - посол

Ринок Японії відкрив свої двері для експорту молочної продукції з України.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Надзвичайний і Повноважений Посол України у Японії Сергій Корсунський.

"Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті. Ласкаво просимо!", - написав він, прикріпивши форму ветеринарного сертифікату на експорт молочних продуктів з України до Японії.

У лютому Україна також отримала змогу експортувати молоко до Лівану.

Читайте також: 18 українських виробників молока вийшли на ринок в Китаї