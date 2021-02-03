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Ринок Японії відкритий для молочної продукції з України - посол
Фото: AFP
Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Надзвичайний і Повноважений Посол України у Японії Сергій Корсунський.
"Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті. Ласкаво просимо!", - написав він, прикріпивши форму ветеринарного сертифікату на експорт молочних продуктів з України до Японії.
У лютому Україна також отримала змогу експортувати молоко до Лівану.
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02 03 2021 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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