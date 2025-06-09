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ПОЛІТИКА

Рютте закликає НАТО збільшити оборонні витрати на 400% для протиповітряної оборони

09 червня 2025, 12:49
Рютте закликає НАТО збільшити оборонні витрати на 400% для протиповітряної оборони
Фото: REUTERS
Рютте підкреслює, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові в Лондоні в понеділок, 9 червня, заявить, що військовому альянсу необхідне збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Про це, як пише Reuters.

Видання зазначає, що Рютте закликає членів альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на ширші видатки, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо досягнення цільового показника в 5%. Раніше він заявив, що, за його припущенням, цей цільовий показник буде узгоджено на саміті 24-25 червня.

У своїй промові Рютте буде стверджувати, що для підтримання надійного стримування і оборони НАТО необхідно збільшити витрати на протиповітряну і протиракетну оборону на 400%, пише видання.

"Ми бачимо в Україні, як росія сіє терор із повітря, тому ми зміцнимо щит, що захищає наше небо... Річ у тім, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Річ у тім, що нам потрібно більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Річ у тім, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні", - цитує Reuters витяги з його промови.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови обговорили війну в Україні.

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