Ризики фінансового сектора залишаються помірними - Мінфін

У першому півріччі 2021 року відновлення економіки було слабшим, ніж очікувалося, проте у третьому кварталі економічна активність пожвавилася.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності 12 жовтня.

Зазначається, що на порядку денному засідання було кілька питань: огляд системних ризиків фінансового сектору; результати стрес-тестування та хід реалізації державними банками стратегій скорочення кількості непрацюючих кредитів (NPL); статус виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заходів із стягнення шкоди з колишніх власників та керівників банків.

Рада з фінстабільності дійшла висновку, що ризики фінансового сектору залишаються помірними й контрольованими.

"У першому півріччі 2021 року відновлення економіки було слабшим ніж очікувалося, проте у ІІІ кварталі економічна активність пожвавилася завдяки інвестиційному та споживчому попиту, сприятливим умовам торгівлі та значному врожаю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сповільнення інфляції очікується з четвертого кварталу.

"Інфляція залишається значно вищою за цільовий показник. Сповільнення інфляції очікується з IV кварталу, повернення до цілі – у другому півріччі 2022 року", - додали у Мінфіні.

Завдяки надходженням від МВФ у межах розподілу СПЗ Україна успішно пройшла через період пікових виплат за зовнішніми боргами у вересні. На валютному ринку домінує ревальваційний тиск.

За даними Ради з фінстабільності, в Україні триває зростання депозитної бази банків: станом на кінець вересня гривневі кошти бізнесу зросли на 28% у річному вимірі, населення – на 15%.

Банки активно кредитують бізнес та населення: темпи зростання чистих гривневих корпоративних кредитів перевищують 40%, зростання чистих роздрібних кредитів у гривні становить близько 30% у річному вимірі, зокрема, активно розвивається іпотечне кредитування.

Окрім того, банківська система з 1 січня 2020 року суттєво зменшила рівень непрацюючих кредитів – до 35% на 1 вересня 2021 року. Найбільший ефект показали державні банки, скоротивши портфелі NPL на 108 млрд грн, що становить майже 80% від загального скорочення в банківській системі.

Нагадаємо, що інфляція в Україні за підсумками вересня прискорилася до 11%