Саміт Трампа на Алясці зміцнив позиції Китаю у світовій політиці – Newsweek

Відсутність швидкої угоди про припинення вогню в Україні, що Дональд Трамп проголошував чи не головною метою своєї зустрічі з владіміром путіним, є саме тим, чого хоче Китай.

Про це пише Newsweek із посиланням на думки аналітиків.

"Відсутність угоди – це саме те, чого прагнув Китай. Пекін, за всіма ознаками, сподівається, що війна в Україні триватиме нескінченно", – йдеться у публікації.

Видання посилається на попередні повідомлення світової преси про те, що Китай не хоче програшу росії, бо тоді США зосередять усю свою увагу на протидії Китаю.

Окрім того, що зустріч на Алясці не поклала край активним бойовим діям, вона зіграла на руку Пекіну ще й в іншому аспекті.

"Для Пекіна саміт на Алясці підтвердив його основне переконання: світ – це сцена для переговорів великих держав щодо сфер впливу", – заявив у коментарі Newsweek Чарльз Бертон з празького аналітичного центру Sinopsis.

На думку Бертона, саміт на Алясці став "вирішальним прецедентом" перед майбутньою зустріччю Трампа з китайським керівництвом, на якій Китай "наполягатиме на значних поступках у Східній Азії". На його думку, тепер Пекін, ймовірно, буде вимагати від США визнання Північної Кореї як незалежної держави.

Між тим сама КНДР теж в плюсі від того, що, замість негайного припинення вогню в Україні, Трамп пристав на ідею путіна почати обговорення всеосяжної мирної угоди, досягнення якої багатьом оглядачам видається малоймовірним у близькій перспективі.

"Режим Кіма, ймовірно, задоволений тим, що Сполучені Штати дипломатично залучені до інших напрямків. Це дасть Кім Чен Ину більше часу для продовження експорту нестабільності, насильства та знарядь смерті заради прибутку", – заявив в коментарі Newsweek президент і генеральний директор Комітету з прав людини в Північній Кореї Грег Скарлатою.

Зазначається, що постачання росіянам зброї і тим паче залучення північнокорейських солдатів до бойових дій в Україні принесло Пхеньяну значні валютні прибутки.

"росія також передає технології озброєння на Північ. Незалежно від того, що путін платить чи обмінює, війна в Україні стала справжнім процвітанням для режиму Кіма", – йдеться у публікації.