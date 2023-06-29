Санкції проти росії: Британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод

Так, відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод.

Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Про це повідомляє Sky News.

Так, відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод. Це останній крок, спрямований на економічне відсікання москви.

Британські чиновники заявили, що санкції можуть вплинути на здатність росії отримувати юридичні консультації з усіх питань - від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародного грошового кредитування.

Міністерство юстиції Британії, яке оголосило про введення обмежень, заявило, що росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи.

Раніше Великобританія експортувала російським підприємствам юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів стерлінгів на рік.

Від самого початку вторгнення в Україну Британія запровадила низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.