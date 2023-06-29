Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Санкції проти росії: Британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод

29 червня 2023, 21:24
Санкції проти росії: Британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод
Так, відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод.

Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Про це повідомляє  Sky News.

Так, відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод. Це останній крок, спрямований на економічне відсікання москви. 

Британські чиновники заявили, що санкції можуть вплинути на здатність росії отримувати юридичні консультації з усіх питань - від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародного грошового кредитування.

Міністерство юстиції Британії, яке оголосило про введення обмежень, заявило, що росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи.

Раніше Великобританія експортувала російським підприємствам юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів стерлінгів на рік. 

Від самого початку вторгнення в Україну Британія запровадила низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

Британіясанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється