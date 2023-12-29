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Санкції США стали серйозною перешкодою для планів росії збільшити експорт скрапленого газу – Reuters

29 грудня 2023, 12:53
Санкції США стали серйозною перешкодою для планів росії збільшити експорт скрапленого газу – Reuters
Фото: flickr.com/lightgraphs
росія має намір потроїти свій видобуток скрапленого газу до 2030-35 років.

Санкції США є основною перешкодою для планів росії збільшити експорт морем скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналітиків.

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, росія має намір збільшити свою частку на світовому ринку приблизно до 20% з 8% зараз, потроївши свій видобуток до понад 100 мільйонів метричних тонн до 2030-35 років.

У той час як москва через санкції успішно перенаправила експорт нафти, колись призначеної для Західної Європи, до Китаю та Індії, вплив обмежень на СПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів, які можуть перевозити СПГ, і відсутність у росії доступу до технологій і фінансів.

Зусилля росії перенаправити продажі газу до Китаю через "Сила Сибіру 2" поки що не мали успіху.

У той же час проєкт Arctic LNG 2, який контролює компанія “Новатек”, найбільший російський виробник СПГ, стикається з проблемами через санкції, повідомили три галузевих джерела на умовах анонімності через делікатність питання.

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