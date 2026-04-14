Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

14 квітня 2026, 14:56
Саудівська Аравія закликає США не загострювати ситуацію з Іраном
Фото: з відкритих джерел
Саудівська Аравія попереджає, що Тегеран може відповісти перекриттям Баб-ель-Мандебської протоки - важливого маршруту для експорту нафти через Червоне море.

Саудівська Аравія закликає США відмовитися від блокади Ормузької протоки та повернутися до переговорів із Іраном.

Про це повідомили арабські посадовці, передає The Wall Street Journal.

У Ер-Ріяді побоюються, що дії Вашингтона можуть спровокувати Іран до ескалації та порушення роботи інших ключових морських маршрутів.

За словами співрозмовників, блокада спрямована на посилення тиску на економіку Ірану. Водночас Саудівська Аравія попереджає, що Тегеран може відповісти перекриттям Баб-ель-Мандебської протоки - важливого маршруту для експорту нафти через Червоне море.

Ормузьку протоку Іран перекрив на початку війни. Це призвело до скорочення експорту нафти приблизно на 13 млн барелів на добу та зростання цін понад 100 доларів за барель.

Блокада іранських портів набула чинності в понеділок після того, як переговори не змусили Іран послабити контроль над протокою.

У Білому домі заявили, що США прагнуть забезпечити вільне судноплавство та постачання енергоносіїв і підтримують постійний контакт із союзниками в Перській затоці.

Саудівська Аравія змогла відновити експорт нафти до довоєнного рівня близько 7 млн барелів на добу, перенаправляючи постачання через Червоне море. Однак ці обсяги можуть опинитися під загрозою у разі перекриття Баб-ель-Мандебу.

СШАІранСаудівська АравіяОрмузька протока

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється