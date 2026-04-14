Саудівська Аравія закликає США не загострювати ситуацію з Іраном

Саудівська Аравія попереджає, що Тегеран може відповісти перекриттям Баб-ель-Мандебської протоки - важливого маршруту для експорту нафти через Червоне море.

Саудівська Аравія закликає США відмовитися від блокади Ормузької протоки та повернутися до переговорів із Іраном.

Про це повідомили арабські посадовці, передає The Wall Street Journal.

У Ер-Ріяді побоюються, що дії Вашингтона можуть спровокувати Іран до ескалації та порушення роботи інших ключових морських маршрутів.

Ормузьку протоку Іран перекрив на початку війни. Це призвело до скорочення експорту нафти приблизно на 13 млн барелів на добу та зростання цін понад 100 доларів за барель.

Блокада іранських портів набула чинності в понеділок після того, як переговори не змусили Іран послабити контроль над протокою.

У Білому домі заявили, що США прагнуть забезпечити вільне судноплавство та постачання енергоносіїв і підтримують постійний контакт із союзниками в Перській затоці.

Саудівська Аравія змогла відновити експорт нафти до довоєнного рівня близько 7 млн барелів на добу, перенаправляючи постачання через Червоне море. Однак ці обсяги можуть опинитися під загрозою у разі перекриття Баб-ель-Мандебу.