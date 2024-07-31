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​СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників путіна і заступнику міністра оборони рф

31 липня 2024, 14:07
​СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників путіна і заступнику міністра оборони рф
Фото: СБУ
Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають заходи для їхнього покарання.
Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на помічника путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради рф, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони рф Юнуса-Бека Євкурова.
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
 
Обидва посадовці входять до близького оточення очільника кремля і допомагають йому вести війну проти України.
 
За матеріалами справи, Дюмін, який раніше був охоронцем путіна, а потім став губернатором Тульської області, "мобілізував" регіон для війни проти України. Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків в області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби рф.
 
Заступник міністра оборони рф Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил рф, які потім їдуть на війну в Україну.
 
Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.
СБУросія окупантивійна в Україні

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