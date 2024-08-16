СБУ: Після повномасштабного вторгнення рф у доступі до держтаємниці відмовили понад 500 держслужбовцям

В СБУ не уточнювали, кого не допустили до держтаємниці.

Понад 500 державних службовців України не допустили до державної таємниці з 24 лютого 2022 року, коли країна-агресорка росія почала повномасштабне вторгнення.

Про це Служба безпеки України повідомила 16 серпня на запит "Радіо Свобода".

Журналісти запитували інформацію щодо захисту державної таємниці, перевірок тих, хто просить про допуск до такої інформації та ризики витоку інформації росії.

"З початку повномасштабного російського вторгнення органи Служби безпеки України відмовили у наданні допуску до державної таємниці понад 500 працівникам органів державної влади і державних підприємств", – відписала спецслужба.

Яким саме особам і працівникам яких саме відомств відмовляли, СБУ не уточнювала з міркувань безпеки, підкреслює "Радіо Свобода".

У матеріалі також зазначається, що народні депутати України "за замовчуванням" мають доступ до держтаємниць, бо це передбачає їхній статус.

"Водночас після повномасштабного вторгнення росії в Україну частина депутатів, зокрема від [уже забороненої] проросійської партії ОПЗЖ, виїхали з України, дехто з них отримав підозру в державній зраді, а більшість не приховувала більше свою підтримку росії й окупації Росією територій України", – пише журналістка.