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ПОЛІТИКА

СБУ заблокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС

02 березня 2023, 20:00
СБУ заблокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС
Фото: ssu.gov.ua
Документація щодо Запорізької і Південноукраїнської АЕС зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт".

Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проектно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Повідомляється, що йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС.

"Ця документація зберігалася у Харківському інституті Енергопроект, контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Тут ще у радянський період розроблялися генеральні проекти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а недавно проектувалися їхня модернізація та технічне переоснащення", – зазначають в СБУ.

Оперативники спецслужби заздалегідь отримали інформацію про спроби встановити контроль над цією державною проектною установою.

"Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проектної документації АЕС, що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України", – йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій Харківського проектного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, пов'язаної зі спецслужбами країни-агресора, а після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками пакета акцій стали українські фізичні та юридичні особи.

"У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні дії щодо проектної документації з боку спецслужб росії. Архівну документацію вилучено, на неї судом накладено арешт. Наразі СБУ встановила виконавців і замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора", – повідомляє прес-служба СБУ. 

Нагадаємо, Міністерство енергетики за підтримки ЄБРР розробили онлайн-платформу AidEnergy - єдине місце для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб компаній паливно-енергетичного комплексу, опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування. 

АЕСвійнаСБУ

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