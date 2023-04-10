Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

10 квітня 2023, 11:25
СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС
Фото: ssu.gov.ua
Зловмисник збирав дані про оборону атомної електростанції.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав дані про оборону Південноукраїнської атомної електростанції. Зрадником виявився житель Южноукраїнського, якого російська спецслужба залучила до збору інформації в лютому 2023 року.

Про це повідомили в СБУ.

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах", – повідомили в СБУ.

За передачу інформації зрадник отримував від своїх «кураторів» гроші. Зокрема, співробітники української спецслужби зафіксували, що інформатор отримав від ворога 2 тисячі гривень «авансу».

Зрадника затримали, коли він фотографував один із об’єктів критичної інфраструктури. В нього вилучили мобільний телефон, де знайшли докази злочинів. Ворог помітив українського зрадника, тому що той публікував проросійські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Суд вже відправив зловмисника під варту. Зараз продовжується розслідування, аби встановити всі обставини злочину.

З початком повномасштабного вторгнення росіяни не раз займалися ядерним тероризмом, захопивши Запорізьку атомну електростанцію та запускаючи ракети над українськими АЕС.

війнаСБУокупантиПівденноукраїнська АЕС

Останні матеріали

Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Політика
Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Переклад iPress – 10 квітня 2023, 16:11
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
Політика
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
10 квітня 2023, 12:14
Дипломатичний провал. Водночас витік документів викриває глибину шпигунських зусиль США та військове
Політика
Дипломатичний провал. Водночас витік документів викриває глибину шпигунських зусиль США та військове "борсання" росії – New York Times
10 квітня 2023, 09:08
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється