СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

Зловмисник збирав дані про оборону атомної електростанції.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав дані про оборону Південноукраїнської атомної електростанції. Зрадником виявився житель Южноукраїнського, якого російська спецслужба залучила до збору інформації в лютому 2023 року.

Про це повідомили в СБУ.

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах", – повідомили в СБУ.

За передачу інформації зрадник отримував від своїх «кураторів» гроші. Зокрема, співробітники української спецслужби зафіксували, що інформатор отримав від ворога 2 тисячі гривень «авансу».

Зрадника затримали, коли він фотографував один із об’єктів критичної інфраструктури. В нього вилучили мобільний телефон, де знайшли докази злочинів. Ворог помітив українського зрадника, тому що той публікував проросійські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Суд вже відправив зловмисника під варту. Зараз продовжується розслідування, аби встановити всі обставини злочину.

З початком повномасштабного вторгнення росіяни не раз займалися ядерним тероризмом, захопивши Запорізьку атомну електростанцію та запускаючи ракети над українськими АЕС.