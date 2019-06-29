Десантний корабель ВМС США з піхотинцями зайшов до Одеси

"Американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma за ніч перетнув Чорне море і сьогодні вранці зайшов в порт Одеса. Катамаран відшвартувався біля причалу 1к"

Для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 порт Одеси зайшов високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma.

"Американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma за ніч перетнув Чорне море і сьогодні вранці зайшов в порт Одеса. Катамаран відшвартувався біля причалу 1к", - повідомляє місцеве видання "Думская".

Як зазначають одеські журналісти, Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз-2019".

Найближчим часом в порт зайде ще один корабель ВМС США - ракетний есмінець USS Carney DDG64.

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метри, ширина 28,5 метрів.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил надають руху водометні двигуни, що розганяють корабель до 43 вузлів (79 км / год). Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

"Катамаран виглядає дуже незвично для нашого ока. Він зроблений з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується", - зазначає видання.

Для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 Одесу йде йде високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8). Вчора він разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор.

Це друге в історії заходження корабля такого типу в акваторію Чорного моря. Перший відбувся в серпні 2018 року, тоді USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

Нагадаємо, що американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направився в Чорне море.