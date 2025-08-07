Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенатор Грем заявив про двопартійну підтримку нових санкцій проти росії

07 серпня 2025, 10:51
Грем привітав рішення президента США Дональда Трампа про введення додаткового 25-відсоткового мита на імпорт з Індії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США готовий схвалити запровадження санкцій та мит проти країни-агресора росії.

"Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес — за сильної двопартійної підтримки — готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти росії, яке має 85 співавторів у Сенаті", — написав він на своїй сторінці у X.

Сенатор також назвав «переломним моментом» рішення владіміра путіна, купуючи нафту у рф.

"Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у росії", — додав Грем.

За даними американських ЗМІ, Трамп планує провести особисту зустріч із путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Він доручив своїй команді якомога швидше організувати особисті зустрічі з російським диктатором владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

СШАвійнасанкціі проти росіїЛіндсі Грем

