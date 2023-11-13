Сенатор Макконнелл вважає, що припинення допомоги Україні стало б "величезним кроком назад для США"

"Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні"

Глава республіканської меншості у Сенаті Конгресу США Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з росією.

Про це МакКоннелл заявив в інтерв'ю Associated Press.

"Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні", – сказав МакКоннелл.

За словами МакКоннелла, припинення допомоги Україні стало б "величезним кроком назад для Сполучених Штатів" і "для репутації країни як лідера вільного світу".

При цьому сенатор назвав пакет допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес ухвалити в рамках запиту на 106 мільярдів доларів для Ізраїлю, України та Тайваню "не розумним", хоча й наполягав на його ухваленні й виступав проти розділення допомоги.

За тиждень до закінчення терміну фінансування уряду МакКоннелл повідомив раднику Байдена з національної безпеки Джейку Саллівану, що Конгрес "не зможе" ухвалити повний пакет, включно з грошима для України, за словами особи, знайомої з ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, зауважує AP.

Продовжуючи наполягати на наданні допомоги, МакКоннелл не намагається тиснути на своїх колег чи Палату представників, очолювану республіканцями. Він говорив з новим спікером Майком Джонсоном, але, за його словами, він просто повторив йому те, що публічно говорив про Україну протягом кількох місяців. "Переконувати інших – це не моя робота", – сказав він.