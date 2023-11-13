Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сенатор Макконнелл вважає, що припинення допомоги Україні стало б "величезним кроком назад для США"

13 листопада 2023, 10:21
Сенатор Макконнелл вважає, що припинення допомоги Україні стало б
Джерело: epa
"Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні"

Глава республіканської меншості у Сенаті Конгресу США Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з росією.

Про це МакКоннелл заявив в інтерв'ю Associated Press.

"Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні", – сказав МакКоннелл.

За словами МакКоннелла, припинення допомоги Україні стало б "величезним кроком назад для Сполучених Штатів" і "для репутації країни як лідера вільного світу".

При цьому сенатор назвав пакет допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес ухвалити в рамках запиту на 106 мільярдів доларів для Ізраїлю, України та Тайваню "не розумним", хоча й наполягав на його ухваленні й виступав проти розділення допомоги.

За тиждень до закінчення терміну фінансування уряду МакКоннелл повідомив раднику Байдена з національної безпеки Джейку Саллівану, що Конгрес "не зможе" ухвалити повний пакет, включно з грошима для України, за словами особи, знайомої з ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, зауважує AP.

Продовжуючи наполягати на наданні допомоги, МакКоннелл не намагається тиснути на своїх колег чи Палату представників, очолювану республіканцями. Він говорив з новим спікером Майком Джонсоном, але, за його словами, він просто повторив йому те, що публічно говорив про Україну протягом кількох місяців. "Переконувати інших – це не моя робота", – сказав він.

війнадопомога УкраїніМакконнелл

Останні матеріали

Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Політика
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 12:53
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 08:41
Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється