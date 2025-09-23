Сейм Литви дозволив армії оперативно збивати безпілотники

Раніше солдати мали право застосовувати силу тільки проти літальних апаратів, що використовуються як зброя в заборонених зонах.

Сейм Литви підтримав поправки, що дають змогу армії оперативніше знищувати дрони, які становлять загрозу повітряному простору країни.

Про це повідомляє LRT.

Також зміни в законі підтримали всі присутні в залі депутати.

Поправки розглядали за особливою терміновою процедурою. Згідно зі статутом Сейму, це можливо, коли необхідно "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства і держави".

Міністр оборони Довіле Шакалієне заявив, що досі чинні правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам.

"Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти дронів в обмежених зонах, якщо їхні польоти відбуваються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії", — сказала вона.

Відповідно до змін за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним людини військова сила зможе застосовуватися проти безпілотників у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених умов, обмежень або порядку.

1 серпня на полігоні в Литві в районі Йонави знайшли безпілотник, який влетів у країну з білорусі. У Міноборони повідомляли, що знайдений безпілотник схожий на дрон-імітатор російського шахеда.

Місцеві жителі помітили дрон вранці на висоті близько 200 метрів недалеко від Вільнюса. Поліція повідомила, що залучила всі сили для його пошуку.

21 вересня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного в справах посольства рф і висловило "рішучий протест" щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.