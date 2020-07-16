Сезонна праця під час коронакризи: Єврокомісія підготувала інструкції

Настанова Єврокомісії доповнює Інструкцію щодо вільного руху працівників під час спалаху COVID-19, яка була оприлюднена 30 березня 2020 року, у відповідь на заклик Європарламенту у резолюції від 19 червня щодо посилення захисту транскордонних і сезонних працівників

Сезонні працівники як громадяни ЄС, так і громадяни третіх країн, мають право працювати в країнах Євросоюзу навіть в умовах кризи COVID-19 та можуть розраховувати на захист власних трудових і соціальних прав.

Відповідні положення містяться у Настанові щодо поводження із сезонними працівниками, яка оприлюднена на сайті Єврокомісії, повідомляє "Укрінформ".

"Настанова дає інструкції органам національної влади, трудової інспекції та соціальним партнерам у країнах-членах з метою гарантувати права, здоров’я та безпеку сезонних працівників, а також забезпечити обізнаність сезонних працівників із власними правами", - йдеться у повідомленні.

Настанова охоплює кілька важливих правових аспектів. Серед них - право сезонних працівників працювати в країнах-членах ЄС незалежно від того, чи вони є громадянами ЄС або походять з країн за межами Євросоюзу. Друге положення гарантує цій категорії працівників прийнятні умови для проживання й роботи, включаючи фізичне дистанціювання та належні гігієнічні заходи. Документ також передбачає налагодження чіткої комунікації для інформування сезонних працівників щодо їх прав, шляхи рішення проблем, що пов’язані із незадекларованою працею, а також комплекс питань щодо їх соціального захисту.

Як зазначає Єврокомісія, транскордонні сезонні робітники мають широкий пакет прав, але внаслідок тимчасового характеру роботи вони можуть бути більш вразливими до нестабільних умов проживання й праці. Пандемія коронавірусу зробила таку вразливість більш очевидною, а в деяких випадках - навіть посилила її. Невідповідні умови життя та праці сезонних працівників тягнуть за собою проблему підвищеного ризику виникнення "кластерів", або осередків поширення COVID-19.

"Кожного року сотні тисяч сезонних працівників допомагають у дуже важливих секторах економіки ЄС, зокрема, у харчовій промисловості та у сільському господарстві. Пандемія коронавірусу винесла на світло виклики, з якими вони стикаються в умовах проживання та праці. Ці проблеми мають бути вирішеними. Наша настанова є сигналом до пробудження для країн-членів та для компаній, які мають виконувати обов’язок із захисту цих незамінних, і при цьому вразливих працівників", - зазначив єврокомісар з питань праці та соціальних прав Ніколас Шміт.

Як зазначається в повідомленні, Єврокомісія проводить постійний моніторинг з дотримання правових норм ЄС щодо сезонних працівників, але їх належне застосування належить до компетенції національної влади країн-членів. За оцінкою Єврокомісії, національні органи влади мають невідкладно вжити заходи для поліпшення ситуації.

Оприлюднена Настанова стосується сезонних працівників, незважаючи на їх статус, чи є вони громадянами ЄС або належать до третіх країн, без огляду на те, чи вони працевлаштовуються за власною ініціативою або через трудові агентства, на регулярній основі або одноразово, - на всіх таких працівників розповсюджуються рівні права та обов’язки.

За статистикою, на яку посилається Єврокомісія, більше 17,6 млн громадян ЄС нині проживають або працюють у державах Євросоюзу, які не є країнами їх походження. Певні сектори європейської економіки, зокрема, сільськогосподарський і туристичний, залежать від сезонних працівників з країн ЄС і громадян третіх країн у певні сезони року. За оцінкою Єврокомісії, кількість таких сезонних працівників в ЄС щороку коливається між сотнями тисяч та мільйоном.

Настанова Єврокомісії доповнює Інструкцію щодо вільного руху працівників під час спалаху COVID-19, яка була оприлюднена 30 березня 2020 року, у відповідь на заклик Європарламенту у резолюції від 19 червня щодо посилення захисту транскордонних і сезонних працівників.

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