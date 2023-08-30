Щотижня в росії судять по 100 солдатів за відмову воювати в Україні – британська розвідка

російські суди щотижня судять по близько 100 військових за відмову воювати в Україні, що свідчить про поганий моральний стан армії росії.

Про це Міноборони Британії написало в X (Twitter).

"росія щотижня судить близько 100 солдатів за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то буде приблизно 5200 вироків на рік за відмову воювати", - йдеться в дописі.

Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання воювати. Відмова воювати відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту, пишуть в британській розвідці.

Попри те, що деякі солдати відмовилися воювати, а рівень втрат в армії залишається високим, росія, скоріш за все, компенсує ці втрати, відправляючи на передову погано навчених солдатів.

"Після оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи людську масу для наступальних і оборонних операцій", - додали и розвідці.