ПОЛІТИКА

Шмигаль обговорив із Келлогом безпекові гарантії та угоду щодо безпілотників

25 серпня 2025, 19:33
джерело x.com/generalkellogg
Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся зі спецпредставником американського президента Кітом Келлогом у понеділок, 25 серпня.

Про це повідомив очільник Міноборони в Telegram.

Під час зустрічі начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американським партнерам детальний аналіз військових планів росії та ситуації на фронті.

Шмигаль поінформував делегацію про оборонні пріоритети України та обговорив з Келлогом створення надійних безпекових гарантій для запобігання новій агресії проти України. Спільна робота над цими гарантіями триває у тісній співпраці з міжнародними партнерами.

Також під час зустрічі обговорили підготовку до підписання угоди між президентами України та США щодо виробництва і продажу безпілотників. Американській стороні були передані відповідні документи.

24 серпня Кіт Келлог прибув в Україну, де взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом За заслуги І ступеня.

Візит Келлога відбувається на тлі активних обговорень між США, Україною та Європою гарантій безпеки для України.

