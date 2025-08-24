Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Спецпредставник США Келлог відвідав Київ на День Незалежності України

24 серпня 2025, 12:34
Спецпредставник США Келлог відвідав Київ на День Незалежності України
Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.

Келлог був присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності на Софійській площі у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням.

Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Серед іноземних гостей:

  • міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади;
  • міністр у справах ветеранів Британії.

"Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі", - сказав Зеленський.

Лідери Європейського Союзу також привітали Україну з Днем Незалежності.

