ПОЛІТИКА

Лідери ЄС привітали Україну з Днем Незалежності

24 серпня 2025, 12:30
Лідери ЄС привітали Україну з Днем Незалежності
Привітання вони виклали у соцмережах.

Лідери Європейського Союзу привітали Україну з Днем Незалежності. Привітання у своїх соцмережах виклали голова Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся. Саме на цьому спрямовані наші зусилля. Ми з вами, скільки треба буде. Бо вільна Україна – це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!", — написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Своєю чергою Кошта записав відеопривітання та зазначив, що мужність українців надихає Європу. За його словами, ЄС стоїть з Україною пліч-о-пліч.

"Наше майбутнє – разом у Європейському Союзі. Слава Україні!", — сказав Кошта.

Раніше Україну з Днем Незалежності привітав президент США Дональд Трамп. Він заявив, що народ України має незламний дух, а мужність країни надихає багатьох.

День НезалежностіЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнАнтоніу Кошта

