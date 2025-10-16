Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція готує передачу літаків радіолокації і винищувачів Gripen Україні

16 жовтня 2025, 08:21
Швеція готує передачу літаків радіолокації і винищувачів Gripen Україні
Джерело: defence
Допомога координується разом із Норвегією та Данією, а загальний обсяг підтримки вже сягнув 250 мільйонів євро.

Швеція готується до передачі Україні літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 та розглядає можливість постачання сучасних винищувачів JAS 39 Gripen. 

​​Про йдеться в заяві міністр оборони Швеції. 

За словами Йонсона, Стокгольм має чіткий намір посилити військову допомогу Києву в межах другого пакету підтримки, що розробляється у співпраці з Норвегією та Данією. У його рамках Швеція вже виділила 250 мільйонів євро. Крім того, країна активно працює над координацією зусиль із партнерами для забезпечення рівномірного фінансового навантаження між державами Північної Європи та Балтії.

На першому етапі передбачається передача літаків ASC 890 це систем раннього повітряного виявлення, які суттєво посилять спроможності ЗСУ в координації дій винищувачів F-16 та в управлінні повітряною обороною загалом. Поставка відбувається відповідно до графіка, хоча деякі технічні виклики, пов’язані з адаптацією F-16 до українських умов, можуть призвести до незначних затримок.

Окремо тривають переговори щодо потенційного постачання шведських винищувачів Gripen. Українська сторона вже висловила глибокий інтерес до цієї авіаційної платформи, що поєднує маневреність, ефективність у бою та здатність діяти з обмежених злітно-посадкових смуг.

Водночас міністр оборони Швеції наголосив, що навчання українських пілотів одночасно на F-16, Mirage і Gripen може стати серйозним викликом. Проте в перспективі введення Gripen здатне помітно підсилити повітряні сили України.

Швеція також активно співпрацює з міжнародною авіаційною коаліцією, щоб визначити найефективніші формати підтримки. Усі сторони налаштовані на продовження діалогу, щоб у найближчій перспективі реалізувати постачання критично важливих авіаційних платформ для захисту українського неба.

 
Швеція підтримка України

