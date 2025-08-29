Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Швеція викликала російського посла через удари по Україні

29 серпня 2025, 15:06
Швеція викликала російського посла через удари по Україні
Фото: РБК
Швеція засуджує дії росії на території України.

Після ЄС і Великої Британії, Швеція також викликала російського посла, щоб "висловити протест проти триваючих атак росії на українські міста і цивільне населення".

Про це йдеться в заяві на сайті міністерства закордонних справ Швеції.

"Сьогодні, 29 серпня, Міністерство закордонних справ викликало посла росії в Стокгольмі. Виклик був зроблений на знак протесту проти продовження росією атак на українські міста та цивільне населення. В результаті атаки 28 серпня також було пошкоджено приміщення делегації ЄС та Британської ради", — зазначається в заяві. 

Міністерство додає, що "під час виклику було наголошено на обов'язку росії захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, внаслідок російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі 28 серпня лише в цьому будинку загинули 22 людини та ще одна людина загинула в іншому місці. Водночас, як заявив президент України Володимир Зеленський, доля восьми киян досі залишається невідомою.

КиїввійнаШвеціяатакапосол рф

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється