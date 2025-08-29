Швеція викликала російського посла через удари по Україні

Швеція засуджує дії росії на території України.

Після ЄС і Великої Британії, Швеція також викликала російського посла, щоб "висловити протест проти триваючих атак росії на українські міста і цивільне населення".

Про це йдеться в заяві на сайті міністерства закордонних справ Швеції.

"Сьогодні, 29 серпня, Міністерство закордонних справ викликало посла росії в Стокгольмі. Виклик був зроблений на знак протесту проти продовження росією атак на українські міста та цивільне населення. В результаті атаки 28 серпня також було пошкоджено приміщення делегації ЄС та Британської ради", — зазначається в заяві.

Міністерство додає, що "під час виклику було наголошено на обов'язку росії захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, внаслідок російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі 28 серпня лише в цьому будинку загинули 22 людини та ще одна людина загинула в іншому місці. Водночас, як заявив президент України Володимир Зеленський, доля восьми киян досі залишається невідомою.