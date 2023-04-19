За словами Швейцарського урядовця, якщо членство в цій групі буде відповідати інтересам Швейцарії, то у майбутньому Федеральна рада може переглянути ситуацію.

Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Про це заявив офіційний представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці, повідомляє Schweizer Radio und Fernsehen.

"На даний час Швейцарія не бачить необхідності офіційно приєднуватися до так званої цільової групи "російські еліти, довірені особи та олігархи", - йдеться у повідомленні.

Симонацці сказав, що зараз відбувається співпраця на технічному рівні і вона злагоджено працює.

За його словами, якщо членство в цій групі буде відповідати інтересам Швейцарії, то у майбутньому Федеральна рада може переглянути ситуацію.

Раніше повідомлялось, що США запровадили санкції проти компаній, які постачали Ірану електронні компоненти для безпілотників.