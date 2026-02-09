Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Скандал у королівській родині: брат Чарльза ділився секретами з Епштейном

09 лютого 2026, 16:52
Скандал у королівській родині: брат Чарльза ділився секретами з Епштейном
Фото: standard.co.uk
Оприлюднені файли Міністерства юстиції США свідчать, що він передавав Епштейну деталі британських торговельних переговорів.

Брат короля Великої Британії Чарльза III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, передавав фінансисту Джеффрі Епштейну, засудженому у США за сексуальні злочини, офіційні британські торговельні документи.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Оприлюднені Міністерством юстиції США файли містять електронні листи, що свідчать про передачу Епштейну звітів щодо В'єтнаму, Сінгапуру та інших країн. За інформацією джерел, документи надходили Ендрю під час його офіційних закордонних поїздок.

Як зазначають експерти, за правилами конфіденційності заборонено передавати такі комерційні або державні документи третім особам.

Лондонська поліція наразі не повідомляє, чи призведе ця інформація до розширення розслідування проти принца.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був позбавлений титулу принца через зв'язки зі скандальним фінансистом Епштейном. Після публікації нових файлів він залишив королівську резиденцію.

Раніше викриття фактів у справі Епштейна вже спричинило політичний скандал у Великій Британії, включно з тиском на прем'єрство Кіра Стармера.

Нагадаємо, що Епштейн намагався організувати зустріч із путіним та обіцяв інвестиції в рф.

 

