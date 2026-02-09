Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС розширює санкції проти росії: 30 осіб і 64 компанії під ударом

09 лютого 2026, 17:42
Фото: Reuters
Новий, 20-й пакет санкцій ЄС торкнеться військових, бізнесменів, діячів культури та спорту, а також банків і нафтових компаній рф.

Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти росії, який передбачає обмеження для 30 фізичних осіб та 64 компаній. 

Про це повідомляє проєкт розслідування "Система" з посиланням на проєкт документа.

Серед військових у списку – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф Алєксєй Ртищев та його заступник Андрєй Марчєнко, директор особливої економічної зони "Алабуга" Тімур Шагівалєєв, гендиректор концерну ''Калашніков'' Владімір Лєпін та топменеджери дочірніх підприємств "ростєх".

У розділі "Культура та спорт" фігурують репер Тіматі (Тімур Юнусов), заступник міністра культури рф Сєргєй Обривалін, колишній заступник голови уряду росії і президент ФІДЕ Аркадій Дворковіч, президент Федерації спортивної боротьби рф Міхаіл Маміашвілі, президент Олімпійського комітету рф Станіслав Поздняков та боксер Фьодор Чудінов.

У категорії "Бізнесмени" до санкцій потрапили колишній сенатор і мільярдер Андрєй Молчанов, а також Ілья Щєрбовіч і Владімір Авєтісян, яких звинувачують у забезпеченні російського бюджету прибутками через свій бізнес.

Крім того, ЄС планує додати до списку 20 російських банків, серед яких "Русскій стандарт", "Авангард", "Почта Банк" і "Металлінвєстбанк". Введення заборони транзакцій призведе до їхнього відключення від системи SWIFT. Під обмеження потрапляють також нафтові компанії "Башнєфть", "Славнєфть" та низка великих російських НПЗ.

 
